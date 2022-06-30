Tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın avukatlarından açıklama - Son Dakika
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Tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın avukatlarından açıklama

30.06.2022 00:58
Tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın avukatlarından açıklama

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay'ın, bir gazetecinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmasına avukatları tepki gösterdi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay'ın, bir gazetecinin silahlı saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmasına avukatları tepki gösterdi. Tutuklama kararının hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu savunan avukatlar, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Gaziantep'te bir gazeteciye yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan GGC Başkanı Ay'ın avukatları basın toplantısı düzenledi. Gazeteciler Cemiyeti binasında düzenlenen açıklamaya GGC yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman, Av. Bektaş Şarklı, Önder Alkurt ve Serhat Kızılateş katıldı.

"Tutuklama kararını anlamakta güçlük çekiyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Kahraman, tutuklama kararını anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce başlatılan bir soruşturmanın devamında yapılan kovuşturmaya dair alınan kararla birlikte ceza alan sanıkların olduğunu hatırlatan Kahraman, "Bu dosyada mütevekkilimiz olan İbrahim Ay, ilk soruşturmada dinlenmiş, yargılama sırasında tanık olarak beyanları alınmış ve sanıklar tarafından yargılama sırasında İbrahim Ay hakkında iddia ve itham bulunmamaktadır. Yargılama bittikten sonra dosya, Yargıtay ve istinaf incelemesindeyken içeriği belli olmayan ve ne şekilde hazırlandığı bilinmeyen ihbar mektubu ile müvekkilimiz gözaltına alınmış ve emniyete dahi götürülmeden adliyeye sevki yapılmıştır. Ardından da savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Tutuklama kanunen de mümkün değildir"

Bu davada tutuklama kararını gerektiren koşullardan hiçbirisinin olmadığını aktaran Kahraman, "Müvekkilimiz İbrahim Ay hakkında sadece bir ihbar mektubu ve sosyal medyada gezen görüntülere dayanarak tutuklama kararı verilmiştir. Müvekkilimiz 4 buçuk yıl boyunca bu soruşturmada ismi geçtiği halde hiçbir şekilde kaçma, gizlenme, herhangi bir şeyi karartma ve yok etme çabasına girmemiştir. Üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra soruşturma açılıp tutuklu yargılama verilmesi manidardır. Tabii ki ihbar mektubu değerlendirilebilir. Ama bunun neticesi tutuklama olamaz. Bu kanunen de mümkün değildir. Neden dolayı yapıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz hukuki sürecimizi devam ettireceğiz ve gerekli itirazlarımızı yapacağız. Hep beraber bu süreçte müvekkilimizin hakkını sonuna kadar savunacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dilekçe GGC seçimlerinden bir hafta önce verilmiş"

Davaya yön veren ve gizlilik kararından dolayı gösterilmeyen dilekçenin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı seçimlerinden bir hafta önce verildiğini vurgulayan Av. Önder Alkurt da, dilekçenin verildiği tarihin oynanan oyunun ne boyutta olduğunu gösterdiğini söyledi. Dosyanın şu an istinafta olduğunu paylaşan Alkurt, "Bu dilekçe mahkemeye verilmemiş. 2021 yılının Eylül ayında dosyanın müştekisi olan kişinin avukatına gelen dilekçe. Bu saate kadar Selçuk Yiğit denen kişinin savcılığa veya mahkemeye yazmış olduğu bir dilekçe yok. Sadece müştekinin cezaevinden avukatına yazmış olduğu bir dilekçe var. 2021 yılının Eylül ayında savcılığa bizzat alıp giden müşteki ve müşteki vekili. Müştekiye yazılan dilekçe nereden gelmekte, bu dosyanın müştekisi kendisini azmettirdiği iddia edilen ve bundan ceza alan Selçuk Yiğit'in yanına defalarca gitmiştir. Müşteki Mahmut Özkılıç'ın avukatı defalarca Selçuk Yiğit'in yanına gidip konuşmuştur. O konuşmadan sonra mektup gelmiştir" dedi.

"Bu kumpas ortaya çıkacaktır"

Dosyadaki tutuklama sebebinin sadece bir baz kaydından ibaret olduğunu söyleyen Alkurt, "İbrahim Ay'ın tutuklanma bahanesi, bahane diyorum çünkü bu bir sebep değil, sadece bu ortak baz. Bu dosyada kaçma şüphesi olmayan iki kişi tutuklandı. Selçuk Yiğit denen kişinin amcası ve hanımı dinlendiği zaman İbrahim Ay'a yapılacak olan kumpası daha da ortaya çıkaracak. İbrahim Ay ve dosyadaki diğer sanık bu kentte bilinen isimler, İbrahim Ay'ın üzerinden bu kentte başka şeyler yapıldığını düşünmeye başladık, bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyen süreç bize bunu anlattı. Bu kumpas ortaya çıkacaktır. Biz asliye ceza mahkemesinin bu dosyaya detaylı baktığı zaman İbrahim Ay'ın da diğer sanığın da akşam evinde olacağını düşünüyoruz. Bir ihbar mektubu değerlendirilebilir. Ama bunun neticesi tutuklama olamaz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

İbrahim Ay, Gaziantep, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın avukatlarından açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tutuklanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın avukatlarından açıklama - Son Dakika
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