TUTUKLANAN GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN: KİMSEDEN RÜŞVET ALMADIM - Son Dakika
Üye Girişi

TUTUKLANAN GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN: KİMSEDEN RÜŞVET ALMADIM

07.02.2023 10:42

ÇANAKKALE'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çetin, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "Kimseden rüşvet almadım" dedi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda İYİ Parti'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gökçeada eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, Gökçeada eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KİMSEDEN RÜŞVET ALMADIM'

Gökçeada Belediye Başkanı Çetin, savcılık ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "'Ada Dayanışması' adı altında isimsiz bir mektupla soruşturma başlatılmıştır. Bunun üzerine Çanakkale Valiliği tarafından belediyede incelemeler yapıldı. Ayrıca Sayıştay denetçileri gelerek incelemelerde bulundu. Sayıştay raporunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. 2021 ve 2022 yıllarında çocuklarımı evlendirdim. Bunun için 2+1 ve 1+1 dairemi sattım. Huzurda bulunan şüpheliler ile herhangi bir ticari alışverişim söz konusu değildir. Kimseden rüşvet almadım" dedi.Tutuklanan imar müdürü Seval Duran da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Müteahhitlerden rüşvet isteme gibi bir durum söz konusu değildi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin: Kimseden rüşvet almadım Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin: Kimseden rüşvet almadım Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Ünal Çetin, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUTUKLANAN GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN: KİMSEDEN RÜŞVET ALMADIM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:35 AFAD'ın personel açıklamasına Milli futbolcu Melih Demiral'dan tepki: Yetersiz, insanlarımız göçük altında yardım bekliyor
10:28 Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor
10:28 Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı
10:23 Milli futbolcu Merih Demiral, deprem bölgesindeki AFAD'ın açıklamasına sert tepki gösterdi: Yetersiz!
10:16 Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler
10:12 Depremde göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra yaralı şekilde çıkarıldı
10:10 6 önce inşa edilmişti! Malatya'daki depremde yeni yapılan bina yıkıldı
10:07 Jeolog Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin nasıl gerçekleştiği kartonlarla anlattı
10:02 Türkiye'deki deprem felaketi dünya basınında: Arama çalışmaları devam ediyor
09:58 Malatya'da 6 ay önce inşa edilen bina deprem sırasında yerle bir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 10:46:55. #1.11#
SON DAKİKA: TUTUKLANAN GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN: KİMSEDEN RÜŞVET ALMADIM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement