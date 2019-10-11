Son Dakika Haberleri: Tutuklanan hırsız, kaçarken adliyenin havalandırma boşluğuna düştü
Son Dakika Güncel Tutuklanan hırsız, kaçarken adliyenin havalandırma boşluğuna düştü

Tutuklanan hırsız, kaçarken adliyenin havalandırma boşluğuna düştü

30 dakika önce

KIRIKKALE'de, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emre A., salondan çıkarken polislerin elinden kurtulup kaçtı.

Tutuklanan hırsız, kaçarken adliyenin havalandırma boşluğuna düştü, System.String[]

KIRIKKALE'de, 4 ayrı evden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emre A., salondan çıkarken polislerin elinden kurtulup kaçtı. Adliyenin 3'üncü katından havalandırma boşluğuna düşen Emre A., sağlık ekiplerince polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Yahşihan ilçesindeki 4 ayrı evden hırsızlık yapan Emre A., İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Emre A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Emre A., polis ekiplerince cezaevine götürülmek için mahkeme salonundan çıkarıldı. Bu sırada polislerden kurtulan Emre A., koşarak kaçmaya başladı. Adliye içinde yaşanan kovalamaca sonucunda Emre A., 3'üncü kattan havalandırma boşluğuna düştü. Polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan hırsızlık şüphelisini yapılan ilk müdahalenin ardından polis eşliğinde Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Emre A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:23 Kaynak: DHA
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