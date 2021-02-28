Tutuklanan İspanyol rapçi Hasel'e destek için Barselona'da yapılan gösteriler olaylı geçti - Son Dakika

Tutuklanan İspanyol rapçi Hasel'e destek için Barselona'da yapılan gösteriler olaylı geçti

28.02.2021 00:29
Tutuklanan İspanyol rapçi Hasel'e destek için Barselona'da yapılan gösteriler olaylı geçti, System.String[]

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle başlatılan Barselona kentinde yapılan gösterilerde şiddet olayları ön plana çıktı.

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle başlatılan Barselona kentinde yapılan gösterilerde şiddet olayları ön plana çıktı.

Katalonya'daki ayrılıkçı ve aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) ile aşırı sol görüşlü sendikalar ve öğrenci derneklerinin sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı çağrıyla organize edilen gösteride çıkan olaylarda, Katalonya yerel polis kaynaklarına göre, en az 10 kişi gözaltına alındı.

Şehir merkezinde yapılan ve yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı izinsiz yürüyüşte, çevredeki dükkanları yağmalayan ve bazı bankalara saldıran şiddetli yanlısı gruplar, ayrıca bir polis aracını da ateşe verdi.

La Rambla Caddesi ve Katalonya Meydanı'nda yoğunlaşan, polisin müdahale ettiği olaylarla ilgili İspanyol basınında yer alan bilgilerde, yaralananların da olduğu bildirildi.

Katalonya'da 12'nci gününü dolduran gösterilerde, aşırı sol görüşlü gruplar Hasel'in serbest bırakılmasının yanı sıra, Katalonya'da tutuklu bulunan ayrılıkçı siyasetçilerin serbest bırakılmasını, mevcut çalışma yasasının değiştirilmesini, 2015 yılında yürürlüğe giren ve gösteri haklarını kısıtlayan Vatandaş Güvenliğini Koruma Yasası'nın iptalini ve kira fiyatlarının düşürülmesi öngören yeni bir yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Twitterda ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, Krala ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, 16 Şubat'ta cezaevine konulmuştu.

Hasel, bir davada şahidi tehdit ettiği iddiasıyla hakkındaki başka bir suçlamadan da 2,5 yıl hapis cezası almıştı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmaları başlatırken, sol koalisyon hükümetinin ortakları arasında da krize neden oldu.

Katalonya'da gösterilerin ilk gününden bu yana 120'den fazla kişi gözaltına alındı.

sendikalar, Barselona, İspanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tutuklanan İspanyol rapçi Hasel'e destek için Barselona'da yapılan gösteriler olaylı geçti - Son Dakika


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