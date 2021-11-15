Üye Girişi
Tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylara ulaşıldı - Son Dakika

Tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylara ulaşıldı

15.11.2021 20:45
Tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylara ulaşıldı

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli Modri ve Natalie O.

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli Modri ve Natalie O. çiftinin Türkiye'ye 4 Kasım'da giriş yaptıkları ve kentin pek çok kilit noktasından fotoğraf çektikleri öğrenildi.

İsrailli Natalie ve Modri O. çifti geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çektikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, faillerle birlikte onlara "rehberlik" yaptığı öne sürülen İhsan A. isimli Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Modri ve Natalie O. çiftinin Türkiye'ye 4 Kasım'da İstanbul üzerinden havalimanından giriş yaptıkları, dünyaca ünlü bir otel zincirinin Taksim merkezindeki şubesinde konakladıkları ve kentin pek çok noktasından yüzlerce kare fotoğraf ve video çektikleri öğrenildi.

Türkiye'ye ilk girişleri 7 yıl önce

Şüphelilerin Türkiye'ye ilk ziyaretlerini 2014 yılında gerçekleştirdikleri aktarıldı. Modri O.'nun ülkesinde "otobüs şoförlüğü" yaptığını anlattığı kaydedilirken, çifte "rehberlik" yapan İhsan A.'nın ise güvenlik birimlerine verdiği ilk ifadede Türkiye'de oto tamir ve yedek parça sektöründe faaliyet gösterdiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca "rehber" olarak görünen tutuklu sanık İhsan A.'nın İsrailli bir Yahudi kadın ile evlenip boşandığı, İbraniceyi de boşandığı eşi sayesinde öğrendiğini anlattığı belirtildi. İsrail asıllı karı-kocanın her ikisinin ilk evlilikleri ile beraber toplam 5 çocukları olduğu öğrenilirken, çiftin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını kare içerisine alarak işaretledikleri belirtildi. Şüphelilerin fotoğrafları anlık mesajlaşma programındaki "Aile" adlı gruba aktardıkları kaydedildi.

4 Kasım Perşembe günü Türkiye'ye geldikleri tespit edilen İsrailli Mordi ve Natalie O., geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanmışlardı. Çiftin, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden 'Aile' diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları ileri sürüldü. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Cumhurbaşkanının Kısıklı'daki konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanı sıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

Tutuklamanın İsrail'deki yankıları sürüyor

İsrailli karı-kocanın tutuklanması, ülkelerinde de geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Öte yandan Mordi ve Natalie O. çiftinin Türkiye'de tutuklanmasına ilişkin bugün İsrail basınına yansıyan yeni gelişmeler yaşandı. İsrail'in önde gelen basın yayın organlarının İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, tutuklu İsrailliler için bir heyetin Türkiye'ye gönderilmesine karar verildiği aktarıldı. Rina Djerassi başkanlığındaki heyetin tutuklamaya ilişkin müzakereleri yürütmek üzere Türkiye'ye geleceği iddia edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Üsküdar, Çamlıca, Radyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylara ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika

Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü 20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız 19:10 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti 18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti 16:50 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!

Son Dakika Haberleri
21:51 Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı
21:28 Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü
20:35 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor
20:24 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:14 Teknede alkol alan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi
19:48 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
19:36 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı         
21:51
Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü         
21:29
Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor         
20:36
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok         
19:36
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler         
17:33
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 21:57:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylara ulaşıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement