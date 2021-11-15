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Tutuklanan İsrailliler, çektikleri fotoğrafları "Aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktarmışlar - Son Dakika

Tutuklanan İsrailliler, çektikleri fotoğrafları "Aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktarmışlar

15.11.2021 00:36
Tutuklanan İsrailliler, çektikleri fotoğrafları "Aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktarmışlar

Tutuklanan İsrailliler, çektikleri fotoğrafları "Aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktarmışlar Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri...

Tutuklanan İsrailliler, çektikleri fotoğrafları "Aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktarmışlar

İSTANBUL - Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çiftinin, çektikleri fotoğraf karelerini anlık mesajlaşma programında 'Aile' diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları öğrenildi. Şüphelilerin aktardıkları fotoğrafın yanısıra, kuleyle konut arasındaki mesafe bilgilerini de yazdıkları ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre; İsrailli Natali ve Mody O. çifti, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

İsrailli Natali O. ve Mody O.'nun, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden 'Aile' diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Erdoğan'ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

Güvenlik birimlerine sorguda verdikleri ifadede mesleki bilgilerini 'şoför' olarak bildiren Mody ve Natali O. çiftinin tutuklanması, İsrail'de de geniş yankı buldu. Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Tutuklanan İsrailli şüphelilerin, daha başka bir gizli bilgi ya da belgeye erişip erişmedikleri, yürütülen soruşturmanın sonunda ortaya çıkacak.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tutuklanan İsrailliler, çektikleri fotoğrafları 'Aile' diye adlandırdıkları bir gruba aktarmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklanan İsrailliler, çektikleri fotoğrafları "Aile" diye adlandırdıkları bir gruba aktarmışlar - Son Dakika
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