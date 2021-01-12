Tutuklanan kadının avukatı konuştu - Son Dakika

Tutuklanan kadının avukatı konuştu

12.01.2021 00:58
Tutuklanan kadının avukatı konuştu, System.String[]

Kocası R.İ. tarafından işkence gördüğünü iddia edip ardından kocası R.İ'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra hapse giren M.İ'nin, "En azından burada dayak yok, bu gece dayak yemeyeceğim ben" dediğini öğrenildi.

Kocası R.İ. tarafından işkence gördüğünü iddia edip ardından kocası R.İ'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra hapse giren M.İ'nin, "En azından burada dayak yok, bu gece dayak yemeyeceğim ben" dediğini öğrenildi.

M. İ. Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce işkence yaptığı iddia edip eşi R. İ'yi av tüfeği ile öldürdükten sonra tutuklanmıştı. M. İ'nin avukatı Ahmet Onaran, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı' nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına canlı bağlanarak olayla ilgili detaylar paylaştı.

Avukat Onaran, saatlerce gördüğü işkenceden sonra eşini öldüren M. İ'nin gözaltına alınmasının ardından karakolda çocuklarıyla görüştürüldüğünü belirtti. Çocuklarından birinin "Babam seni döverken kardeşimin kulaklarını kapattım duymasın diye ama o duymuş, çok üzüldü" dediğini söyledi. Avukat Onaran, M. İ'nin cezaevinde ziyaret ettiğini ve çocuklarıyla ilgili bilgi verdiğinde ağladığını belirtti. Nasıl olduğunu sorduğunda ise "En azından burada dayak yok, bu gece dayak yemeyeceğim ben" diyerek cevap verdiğini ifade etti. Avukat Onaran M.İ'nin 6 ve 8 yaşlarındaki çocukların anneannesinde kaldığını belirterek, küçük kızın "Artık babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz" dediğine şahit olduğunu anlattı. - İSTANBUL

Hakan Ural, Av Tüfeği, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tutuklanan kadının avukatı konuştu - Son Dakika


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