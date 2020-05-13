Tutuklanan kapkaç şüphelisi: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum - Son Dakika

Hırsızlık olayı kameralara yansırken, 2 kadının yanına yaklaşan E.A. ve motosikletli H.A.?nın kadınları takip ettiği anlar anbean kaydedildi.

MERSİN'de, Suriyeli K.A. adlı kadının boynundaki altın zinciri kopararak çalan E.A., tutuklandı. E.A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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