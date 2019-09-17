Son Dakika Haberleri: Tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı (2)
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Tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı (2)

32 dakika önce

KAYMAKAM GÖZLET GÖREVE BAŞLADIDiyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirilen Kulp Kaymakamı Mehmet Gözlet, göreve başladı.

Tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı (2), System.String[]

KAYMAKAM GÖZLET GÖREVE BAŞLADI
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirilen Kulp Kaymakamı Mehmet Gözlet, göreve başladı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirilmenin ardından Kulp Belediyesi'ne gelen Kaymakam Gözlet, başkanlık katına çıkarak görevinin başına geçti.


Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Fatih Taş, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:55 Kaynak: DHA
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