Tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı (2)
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KAYMAKAM GÖZLET GÖREVE BAŞLADIDiyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirilen Kulp Kaymakamı Mehmet Gözlet, göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:30 Kaynak: DHA
KAYMAKAM GÖZLET GÖREVE BAŞLADI
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirilen Kulp Kaymakamı Mehmet Gözlet, göreve başladı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirilmenin ardından Kulp Belediyesi'ne gelen Kaymakam Gözlet, başkanlık katına çıkarak görevinin başına geçti.
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