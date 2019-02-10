Tutuklanan Mahkum Adliyede İkinci Kattan Atladı

İZMİT'tetehdit suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Sürücü (29) adliyede ikinci kattan atladı.

İZMİT'tetehdit suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ahmet Sürücü (29) adliyede ikinci kattan atladı. Ağır yaralanan Ahmet Sürücü tedaviye alındı.



Olay, İzmit'te bulunan Kocaeli Adliyesi'nde gerçekleşti. Dün gece saatlerinde, bir kadının ölümle tehdit edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, olay yerinde Ahmet Sürücü'yü gözaltına aldı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ahmet Sürücü, Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltında tutulduktan sonra bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından duruşması görülen Ahmet Sürücü, hakkında tutuklama kararı çıkarılması üzerine mahkeme salonundan çıkar çıkmaz adliye binası içerisinde bulunan korkulukların üzerinden aşağı atladı.



Elleri kelepçeli şekilde intihara kalkışan Ahmet Sürücü, görevlilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ahmet Sürücü, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kocaeli

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Tutuklanan Mahkum Adliyede İkinci Kattan Atladı

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