Tutuklanan Müze Müdürü Yıldız: Verdiğim raporun arkasındayım - Son Dakika

AYDIN merkezli 11 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan ve heykeltıraş Donatello'nun 'Davut' heykeline 'sahte' raporu verdiği ortaya çıkınca tutuklanan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın, polisteki ifadesinde, "Verdiğim raporun arkasındayım" dediği öğrenildi. Öte yandan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında gözaltına alanıp, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 5'inin tutuklanması talebiyle mahkemeye itirazda bulundu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 8 ay önce Kuşadası'nda sit alanlarına yakın inşaat yapmak isteyen kişilerin, Aydın Müze Müdürlüğü Koruma Kurulu'na arazide tarihi eser olup olmadığının tespiti için sondaj başvurusunda bulunduğu ancak müze müdürlüğü yetkililerince belli müteahhit ve firmalara yönlendirildikleri ihbarı yapıldı. İhbarda ayrıca Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın rüşvet aldığı da iddia edildi. Söz konusu inşaat alanlarında yapılan sondaj çalışmalarında bulunan, tarihi eser olup olmadığı, varsa üzerinin kapatılıp kapatılmadığı, çıkarıldıysa da ne yapıldığının araştırılması için harekete geçildi. Savcılığın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.