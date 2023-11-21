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Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı! İşte nikah görüntüleri - Son Dakika

Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı! İşte nikah görüntüleri

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından kardeşi Bahar Candan'la hapse giren Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Tutuklanan Nihal Candan\'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı! İşte nikah görüntüleri
21.11.2023 08:58

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklandığını duyunca sinir krizi geçiren Nihal Candan'ın bir süre önce nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

HAKKINDAKİ İDDİA GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının hemen ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşler de suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. İki kardeş tutuklandığını duyunca ağlayarak sinir krizi geçirdi. Kardeşlerden Nihal Candan'la ilgili ortaya çıkan gerçek ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

4 AY ÖNCE EVLENDİ

Show Haber'in ortaya attığı iddiaya göre, Nihal Candan 4 ay önce evlendi ama evliliğine dair tek bir paylaşım yapmadı. 28 Temmuz'da iş insanı Mehmet Faruk Çiçek ile evlenen Nihal Candan'ın nikah görüntüleri de ortaya çıktı. Çiftin nikah şahidi ise Candan kardeşlerin anne ve babası oldu.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKTI

Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evdeydi ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı. Çiçek karısını bu süreçte yalnız bıraktı ve hiçbir anda yanında bulunmadı ve sessizliğe gömüldü.

İşte nikahtan görüntüler;

Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı! İşte nikah görüntüleri
Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı! İşte nikah görüntüleri
Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı! İşte nikah görüntüleri

Bahar Candan, Nihal Candan, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı! İşte nikah görüntüleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklanan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı! İşte nikah görüntüleri - Son Dakika
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