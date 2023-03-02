Tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı: Yıkım sebebi belli değil

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kullandığı sosyal medya hesabından bugün paylaşım yapıldı. Paylaşımda Kavak, ruhsatı kendi adına kayıtlı olan binanın yıkıldığını belirterek, "Ancak henüz yıkım sebebi belli olmamakla birlikte soruşturmanın tamamlanması ile söz konusu binanın yapımında herhangi bir demir eksikliği veya yanlış kum kullanımının olmadığı anlaşılacaktır" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yüzlerce bina yıkıldı, 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin ardından çöken binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde belediye meclisi ve imar komisyonu üyesi müteahhit Yunus Kaya, Mersin'de yakalanarak tutuklandı. Kaya'nın ardından belediye başkanlığı öncesi müteahhitlik yapan Ökkeş Kavak polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.