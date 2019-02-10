Son Dakika Haberleri: Tutuklanan Şahıs Elleri Kelepçeli Şekilde Adliyede 2. Kattan Aşağı Atladı

Tutuklanan Şahıs Elleri Kelepçeli Şekilde Adliyede 2. Kattan Aşağı Atladı

38 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadını tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanmasına karar verilen şahıs, adliye içerisinde 2. kattan elleri kelepçeli şekilde aşağı atladı.

Tutuklanan Şahıs Elleri Kelepçeli Şekilde Adliyede 2. Kattan Aşağı Atladı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadını tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanmasına karar verilen şahıs, adliye içerisinde 2. kattan elleri kelepçeli şekilde aşağı atladı. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesinde polis ekipleri, Ahmet S.'nin (29) ismi öğrenilemeyen bir kadını tehdit ettiği ihbarını aldı. İhbar sonrasında olay yerine giden polis ekipleri, Ahmet S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs Bekirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezinde işlemlerinde şahsın daha önceden de aynı kadını tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı aldığı belirlendi. Daha sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet S., sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan Ahmet S.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Elleri kelepçeli şekilde 2. kattan aşağı atladı

Tutuklanması sonrasında koşarak duruşma salonundan çıkan şahıs, elleri kelepçeli şekilde koridorda bulunan boşluktan aşağı atladı. 2. kattan beton zemin üzerine düşen Ahmet S., ağır şekilde yaralandı. Olayı gören ekipler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ahmet S., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:28 Kaynak: İHA

Polis, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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