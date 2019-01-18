Tutuklanan Şahıs Gazetecilere Böyle Saldırdı
43 dakika önce
Tutuklanan şahıs gazetecilere böyle saldırdı Kırıkkale'de çeşitli suçlardan yakalanan 4 kişi tutuklandıKIRIKKALE - Kırıkkale'de asayiş ekipleri tarafından çeşitli suçlardan sabıkalı biri kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan şahıs gazetecilere böyle saldırdı Kırıkkale
'de çeşitli suçlardan yakalanan 4 kişi tutuklandı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de asayiş ekipleri tarafından çeşitli suçlardan sabıkalı biri kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince il merkezinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 2 otomobil hırsızlığı, 8 evden değerli eşya hırsızlığı suçundan A.V., E.E., E.S. ve C.Ş. çaldıkları 2 otomobil ve eşyalar ile birlikte yakalandı. Polis
ekipleri daha sonra çalınan 2 otomobili ve eşyaları sahiplerine teslim etti.
Gözaltına alınan biri kadın 4 şahısın emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine götürülmek üzere araca bindirilirken tutuklu şahıs E.E., görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin kamerasına tekme atarak hakaret içerikli sözler sarf etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:38 Kaynak: İHA
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