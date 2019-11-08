Tutuklanan servis sürücüsü cezaevine gönderildi

AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül 'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan servis sürücüsü, Metris Cezaevi'ne gönderildi

- İstanbul