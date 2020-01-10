Tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasında

7 saat önce

GAZİANTEP'te, 2 okuldan ve özel hastaneden hırsızlık yaptığı belirlenen M.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tutuklanan şüphelinin 3 yerden hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

GAZİANTEP'te, 2 okuldan ve özel hastaneden hırsızlık yaptığı belirlenen M.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Gaziantep'te, 4 ve 7 Ocak'ta iki özel okuldan, 8 Ocak'ta da özel hastaneden hırsızlık yapıldı. Okulların ve hastanenin yetkililerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemey alan polis, üç olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan araştırmada şüphelinin M.Ö. olduğu belirlendi. Şüphelinin adresini de belirleyen polis, operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:06 Kaynak: DHA
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