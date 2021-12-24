Son dakika haberi: Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattı - Son Dakika

Tutuklanan uyuşturucu taciri yüzünü tutuklama kararıyla kapattı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikametlerinde 2 ayrı uyuşturucu laboratuvarı kuran ve yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklanan S.Z.U., adliyeden çıkarılırken yüzünü tutuklama kararı ve sevk belgesiyle kapattı.

Jandarma ekipleri tarafından Manavgat ilçesi Çolaklı ve Çavuşköyü mahallelerinde 2 ayrı skunk laboratuvarının yanı sıra ikametinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, bin 50 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ele geçirilen S.Z.U. ve V. Ü. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Z.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, yasa dışı ekim ve 6136 SKM suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, V.Ü. adli kontrolle serbest bırakıldı.