Tutuklanan Yusuf Aydemir'in yakınları gazetecilere saldırdı - Son Dakika

Leyla Aydemir davasının beşinci duruşmasında çıkan kararın ardından amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Çıkan bu karara itiraz eden Yusuf Aydemir'in ailesi, adliye önünde gazetecilere saldırdı.

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