Son Dakika Haberleri: Tutuklanan zanlı, cezaevi kapısından elleri kelepçeli halde kaçtı
Son Dakika Güncel Tutuklanan zanlı, cezaevi kapısından elleri kelepçeli halde kaçtı - Son Dakika

Tutuklanan zanlı, cezaevi kapısından elleri kelepçeli halde kaçtı

6 saat önce

Denizli'de, "cinsel istismar" suçundan tutuklanan şüpheli, cezaevi kapısından elleri kelepçeli şekilde kaçtı.

Denizli'de, "cinsel istismar" suçundan tutuklanan şüpheli, cezaevi kapısından elleri kelepçeli şekilde kaçtı.

Beyağaç ilçesinde "cinsel istismar" iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık G. (23), sevk edildiği Kale Adliyesinde, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buradan Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki Denizli Ceza İnfaz Kurumuna getirilen zanlı, elleri kelepçeli şekilde cezaevi kapısından firar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin kaçış istikametinde arama çalışması başlattı.

Bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, araçlarla ve ellerinde fenerlerle şüpheli araçları ve bagajlarını kontrol etti.

Tutuklanan zanlı, cezaevi kapısından elleri kelepçeli halde kaçtı

Denizli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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