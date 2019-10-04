Son Dakika Haberleri: Tutuklanan zanlının itirafı 4 kişiyi daha yakalattı
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Tutuklanan zanlının itirafı 4 kişiyi daha yakalattı

39 dakika önce

İstanbul'da bıçaklı saldırıda bulunmaktan tutuklanan şüphelinin, kendilerini yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için tuttuğunu itiraf etmesi üzerine İstanbul, Giresun ve Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi daha yakalandı.

Tutuklanan zanlının itirafı 4 kişiyi daha yakalattı, System.String[]

İstanbul'da bıçaklı saldırıda bulunmaktan tutuklanan şüphelinin, kendilerini yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için tuttuğunu itiraf etmesi üzerine İstanbul, Giresun ve Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi daha yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce bir kadına yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli M.K.'yı yakaladı.

Şüpheli M.K. sorgusunda, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu kadını, yurt dışında yaşayan iş adamı kocasının öldürtmek istediğini ve bu iş için kendisiyle birlikte 5 kişiyle bağlantı kurduğunu iddia etti.

Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanırken, iş adamı K.A.'nın karısı D.C.A.'yı öldürmeleri için tuttuğu ileri sürülen diğer şüphelileri de yakalamak için ekipler harekete geçti.

Dün İstanbul, Giresun ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda organize suç örgütü üyesi oldukları öne sürülen 4 kişi daha gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sek edildi.

İş adamı K.A. hakkında ise "cinayete azmettirme" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul, Giresun, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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