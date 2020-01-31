Tutuklananların yakınları adam kaçırmaktan tutuklandı - Son Dakika

Tutuklananların yakınları adam kaçırmaktan tutuklandı

DENİZLİ'de adam kaçırma, zorla alıkoyma ve gasp iddiasıyla dün tutuklanan 2'si kadın 7 kişinin yakınları, şikayetinden vazgeçmesi için olayın mağdurunu zorla kaçırınca operasyonla yakalandı. Bugün gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişiden 4'ü zorla adam kaçırma iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, adam kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karıştıkları öne sürülen bir organize suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D. isimli kişiyi zorla kaçırıp, 3 gündür bir evde kelepçe takarak zorla tutup, gasp ettiğini tespit etti. Bunun üzerine dün söz konusu eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Eli kelepçeli olarak bulunan R.D. kurtarıldı. R.D.?nin kaçırılması olayına karışan 7 kişinin ayrıca mağdurlardan Ö.S. isimli bir kişinin de alacak verecek olduğu iddiasıyla otomobilin önünü kestiği ve otomobilini zorla gasp ettikleri tespit edildi. Olayla ilgili R.D. ile Ö.S. gözaltına alınan 7 kişiden şikayetçi oldu.

Evdeki aramada bulunan ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ecstasy uyuşturucu hap ve çok sayıda mermiye el konuldu. Olayın soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Barış D., Abdullah K., Deniz D., Cemil C., Ersin E., Hatice Ö., Taylan Y., dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutukladı.

TUTUKLANANLARIN YAKINLARI ADAM KAÇIRMAKTAN TUTUKLANDI

Adam kaçırma, zorla alıkoyma ve gasp suçundan 7 kişinin tutuklanmasının ardından, daha önce otomobili gasp edilen Ö.S.?nin bu kez de tutuklanan kişilerin yakınları tarafından gece zorla kaçırıldığı belirlendi. Arkadaşının otomobilindeyken önü kesilen Ö.S.?nin tabanca zoruyla zanlılara ait bir otomobile bindirildiği, ardından da Pamukkale ilçesinde bir bağ evine götürülerek otomobilinin gasp edilmesiyle 7 kişi hakkında yaptığı şikayetinden vazgeçmesi istendiği ortaya çıktı. Ö.S.?nin arkadaşının ihbarı üzerine operasyon yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, bu kez de daha önce tutuklanan 7 kişinin yakınları olan Ö.Ö., B.K., S.G., F.A., C.A. ve A.R.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından 2'si kadın 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adam kaçırmak suçundan mahkeme çıkarılan 6 kişiden Ö.Ö., A.R.A., F.A. ve S.G. tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.