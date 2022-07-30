'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (3) - Son Dakika
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'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (3)

30.07.2022 17:25
'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (3)

TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde Hüseyin Serdar Şahin'i, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B. ile arkadaşlığını kıskandığı iddiasıyla sırtından bıçaklayıp öldüren Alparslan Çatalbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme'...

TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hüseyin Serdar Şahin'i, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B. ile arkadaşlığını kıskandığı iddiasıyla sırtından bıçaklayıp öldüren Alparslan Çatalbaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çatalbaş'ın ifadesinde, Hüseyin Serdar Şahin'i, Z.B.'den uzak durması için defalarca uyardığını anlatarak, dün akşam Sarılar Mahallesi'nde karşılaştıklarını, ardından tartışlıklarını ve bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Serdar Şahin, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (3) - Son Dakika
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