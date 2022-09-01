2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (2) - Son Dakika
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2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (2)

01.09.2022 18:32
2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (2)

TUTUKLANDIAydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Necla Aydoğdu'yu bıçakla öldüren Mustafa Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Necla Aydoğdu'yu bıçakla öldüren Mustafa Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi ile adliyeye getirilen Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Eşkıya değil, efeyiz" dedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı.

Öte yandan Necla Aydoğdu'nun cenazesi ise memleketi olan Aydın'ın Çine ilçesinin kırsal Esentepe Mahallesi Camisi'nde öğlen kılınına namazın ardından mahalle mezarlığında, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

YORUMLAR
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2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe Yeni evlendiği kocası boğazını keserek katletti! Çiçeği burnundaki gelinin düğün fotoğrafları ortaya çıktı Yeni evlendiği kocası boğazını keserek katletti! Çiçeği burnundaki gelinin düğün fotoğrafları ortaya çıktı Kayıp şahıs 2 gün sonra sağ olarak bulundu Kayıp şahıs 2 gün sonra sağ olarak bulundu
Kaynak: DHA

Mustafa Aydoğdu, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (2) - Son Dakika
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