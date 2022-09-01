Aydın 'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Necla Aydoğdu'yu bıçakla öldüren Mustafa Aydoğdu , jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi ile adliyeye getirilen Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Eşkıya değil, efeyiz" dedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Aydoğdu, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi (2) - Son Dakika

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