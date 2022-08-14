Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Son Dakika
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Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

14.08.2022 23:50
Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

TUTUKLANDIKayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Son Dakika
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