Kayseri 'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Son Dakika

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