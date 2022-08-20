Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2)

20.08.2022 20:31
Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2)

TUTUKLANDIKozlu ilçesindeki bir gazinoda garson Tarık K.'yı silahla yaralayan, Serkan Uzun'a da ateş ederek bacağından ve elinden yaralayan Yunus Aydın, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kozlu ilçesindeki bir gazinoda garson Tarık K.'yı silahla yaralayan, Serkan Uzun'a da ateş ederek bacağından ve elinden yaralayan Yunus Aydın, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ZONGULDAK, -


YORUMLAR
500
EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU
Kaynak: DHA

Yunus Aydın, Serkan Uzun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
17:35 Rize'de turist midibüsü duvara çarparak devrildi! 3'ü ağır çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 20:31:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement