Kozlu ilçesindeki bir gazinoda garson Tarık K.'yı silahla yaralayan, Serkan Uzun 'a da ateş ederek bacağından ve elinden yaralayan Yunus Aydın , 'öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yunus Aydın, Serkan Uzun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2) - Son Dakika

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