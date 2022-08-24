Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4) - Son Dakika
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Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4)

24.08.2022 17:24

TUTUKLANDIŞırnak'ın İdil ilçesinde, eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TUTUKLANDI

Şırnak'ın İdil ilçesinde, eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anne ve kızlarının otopsi işlemleri ise tamamlandı. Cenazeler teslim alınırken, kızların tabutunun üzeri tülle örtüldü. Anne ve kızlarının cenazeleri, defnedilmek üzere İdil'e gönderildi.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

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Kaynak: DHA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (4) - Son Dakika
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