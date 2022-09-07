TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak: DHA
İbrahim Keleş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2) - Son Dakika
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