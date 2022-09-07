Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2) - Son Dakika
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Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2)

07.09.2022 21:34
Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2)

TUTUKLANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa Keleş'in öldürülmesiyle ilgili yeni bilgi ve deliller ışığında tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklandı.


YORUMLAR
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Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi Zonguldak'ta başı kopmuş cesedi bulunan kişinin kardeşi adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

İbrahim Keleş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kesik baş cinayetinde yeniden gözaltına alınan kardeş adliyede (2) - Son Dakika
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