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Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin - Son Dakika

Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin

02.07.2021 16:19

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olması sonrasında avukatları aracılığıyla Türkiye'de yargılanmak istediğini ve tutuklanmama garantisi istediğini duyurmuştu. Türk konsolosluğundan da bir talepte bulunan Tosuncuk, Brezilya polisine değil, doğrudan Türkiye'ye teslim olmak istediğini söyledi.

Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında topladığı paralarla yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten ile aranan Aydın, geçtiğimiz günlerde teslim olacağını açıklamış ve saatler sonra Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na giderek teslim oldu. Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade sürecinin başlatılacağını söyledi.

TUTUKLANMAMA GARANTİSİ İSTİYOR

Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından ülkeye gelişinin 1-2 günden daha kısa sürebileceğini ifade eden avukatları, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini ifade etti. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

BREZİLYA POLİSİNE TESLİM EDİLMEK İSTEMEDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya dair önemli bir bilgi verdi. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Mehmet Aydın'ın konsolosluğa teslim olmasıyla ilgili küçük bir kriz de yaşanıyor. Prosedürde elçiliğe ve konsolosluğa teslim olmak diye bir uygulama yok. Normal prosedürde elçilik veya konsolosluk kendisine bu şekilde teslim olan birini Brezilya polisine teslim ediyor. Brezilya polisi de 'mütekabiliyet' esasına göre veya İnterpol üzerinden teslim olan kişiyi ilgili ülkeye teslim ediyor. Ancak mevcut durumda Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmek istemedi, konsolosluk tarafından doğrudan Türkiye'ye teslim edilmek istiyor.

İADE SÜRECİNDE İKİ İHTİMAL BULUNUYOR

Aydın'ın iade sürecinde iki ihtimal bulunuyor. İlk ihtimal kendi rızasıyla Brezilya'dan bir görevli ile Türkiye'ye gelmesi. Ancak hakkında kırmızı bülten bulunan Mehmet Aydın için ikinci ihtimal de akıllara geliyor.

İkinci ihtimale göre senaryo şu:

"Tosuncuk hakkında kırmızı bülten bulunduğundan iade işlemleri için Brezilya'da mahkemeye çıkacak. Brezilya'daki mahkeme, Türkiye'den Adalet Bakanlığı'nda hazır bulunan yargılama evraklarını isteyecek. Bunun için de bir süre verecek. O süre içinde evrakların gönderilmesi halinde inceleme başlayacak. Hangi suçlardan yargılandığı ve neden iade edilmesi gerektiği hususları irdelenecek. Bu süre zarfında ise Aydın mahkeme kararıyla tutuklanacak veya bir evde kalması, bir de ikamet göstererek serbest kalması ihtimali doğacak. Brezilya'da incelemenin ardından mahkeme Mehmet Aydın'ın iadesine veya iadesinin reddine karar verecek. İadenin kabul edilmesi halinde de nakli için süreç başlayacak."

Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Sadık GÜNEŞ: Helal olsun tosunpaşaya,türkiye yi istemesi güzel bişey,nice kaçaklar,hainler ,teröristler var hiç birinin türkiye yi istediğini görmedim Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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