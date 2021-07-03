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Tutuklanmama talebinde bulunan Tosuncuk, 40 gün boyunca Brezilya cezaevinde kalmaktan korkuyor - Son Dakika

Tutuklanmama talebinde bulunan Tosuncuk, 40 gün boyunca Brezilya cezaevinde kalmaktan korkuyor

03.07.2021 07:33

Çiftlik Bank ile binlerce kişi mağdur eden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, ilk gecesini Brezilya'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda geçirdi. Konsoloslukta her isteği karşılanan Aydın, Brezilya polisine teslim olmadan direkt Türkiye'ye geçmek istiyor. Şayet teslim edilirse, iade kararı çıkana kadar 40 gün boyunca tutuklu kalabilir. Brezilya'nın hapishaneleri, dünyanın en kötü cezaevleri olarak biliniyor.

Çiftlik Bank'ı kurarak binlerce kişiden milyonlarca lira topladıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet Aydın'ın Brezilya'dan Türkiye'ye iade süreci henüz başlamadı. Konsolosluğa teslim olan Mehmet Aydın'ın prosedüre göre Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyor.

İADE SÜRECİNİ TUTUKLU OLARAK BEKLEYECEK

Polise teslim edildikten sonra ise iade sürecini tutuklu olarak bekliyor. 'Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nde bu süre 40 gün olarak belirlenmiş. Bu süreçte iadesi talep edilen kişi mahkemeye çıkarılıyor ve mahkeme iade kararı verdikten sonra süreç tamamlanmış oluyor.

TÜRKİYE TEKLİF SUNDU

Hürriyet'in haberine göre, Mehmet Aydın ise iade sürecini tutuklu olarak beklemek istemiyor. O yüzden 'Beni doğrudan Türkiye'ye gönderin' diyor. Türkiye tarafı ise Brezilya'ya kendi tekliflerini sundu.

YARGILANMASI HIZLANACAK

İlk talep Mehmet Aydın'ın tutuklanmaması yönünde. Ancak ilgili mevzuat gereği bu talebin kabulü çok zor görünüyor. İkinci teklif ise 'Tutuklasanız bile hızlı iade sürecini başlatın' şeklinde. Türk tarafı diğer bir teklif olarak 'Sınır dışı edin' diyor. Böyle olunca Mehmet Aydın 40 gün boyunca cezaevinde kalmaktan kurtulmuş olacak. Türkiye'ye getirilip yargılanması da hızlanacak.

BREZİLYA AYDIN'IN ÜLKEDE SUÇ İŞLEYİP İŞLEMEDİĞİNİ ARAŞTIRIYOR

Brezilya tarafı ise öncelikli olarak Mehmet Aydın'ın kendi ülkelerinde bir suç işleyip işlemediğini araştırıyor. Tahkikat neticesinde eğer Aydın'ın orada bir suç işlediği tespit edilirse iade süreci zora girmiş olacak. Aydın oradaki suçundan dolayı yargılandıktan sonra iade edilebilecek. Türkiye ve Brezilya resmi makamlarının iade sürecine dair müzakereleri devam ediyor. Süreç henüz berrak değil. Öte yandan İstanbul'da yargılandığı mahkemeye ve soruşturmasının yürütüldüğü savcılığa Aydın'ın durumuna dair resmi bir bildirim de henüz ulaşmadı.

GECEYİ KONSOLOSLUKTA GEÇİRDİ

Mehmet Aydın geceyi konsoloslukta geçirdi. Konsolosluk imkânlarıyla kendisine yemek verildi ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Mehmet Aydın'ın Brezilya'da herhangi bir avukatı şimdilik yok. Tek başına gelerek teslim olan Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın ise nerede olduğu şimdilik bilinmiyor.

DÜNYANIN EN KÖTÜ CEZAEVLERİ

Brezilya'daki cezaevleri dünyanın en kötü şöhrete sahip cezaevlerinden. 2017'de Brezilya'daki cezaevlerinde çıkan isyanlarda 126 kişi ölmüştü.

SAO PAULO

Mehmet Aydın'ın konsolosluğa teslim olduğu Sao Paulo, güney yarımküredeki en büyük metropol olarak biliniyor. Brezilya'nın sanayi, ticaret, kültür ve finans merkezi. 15 milyona yakın nüfusu var. Büyük limanlara çok yakın. Üç büyük havaalanı da var. Yılda 10 milyondan fazla turist tarafından da ziyaret ediliyor. Türkiye'nin başkonsolosluğu 2009'da açıldı, bu yılın şubat ayında da yeni yerine taşındı.

Tutuklanmama talebinde bulunan Tosuncuk, 40 gün boyunca Brezilya cezaevinde kalmaktan korkuyor

Mehmet Aydın, Sao Paolo, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tutuklanmama talebinde bulunan Tosuncuk, 40 gün boyunca Brezilya cezaevinde kalmaktan korkuyor - Son Dakika Ekonomi


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