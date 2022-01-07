Üye Girişi
Tutuklanmamak için hamile kalmış - Son Dakika

Tutuklanmamak için hamile kalmış

07.01.2022 09:46
Tutuklanmamak için hamile kalmış

Adana'da bir pazardan yankesicilik yöntemiyle 5 cep telefonu ve bin 100 lira para çalan kadınlar polisin takibi sonucu yakalandı.

Adana'da bir pazardan yankesicilik yöntemiyle 5 cep telefonu ve bin 100 lira para çalan kadınlar polisin takibi sonucu yakalandı. Tutuklanan kadınlardan birinin yakalanınca tutuklanmamak için hamile kaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesindeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre semt pazarında sürekli yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri pazara gelip alışveriş yapan vatandaş ve pazarcı kılığına girerek yankesicilik yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada daha önce yankesicilikten 36 kaydı bulunan Aynur Gerçek (20) ile yine yankesicilikten 16 kaydı bulunan eltisi Ayşenur Gerçek'in (21) pazarda olduğunu fark etti. Polis bir süre kadınları takip ettikten sonra iki zanlının bir birini perdeleyerek ya da vatandaşlara çarparak cep telefonları ile paralarını çaldığını belirledi. Polis bir süre sonra iki kadını suçüstü pazarda yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 8 kadının çantasından çaldığı 5 cep telefonu ve bin lira para çıktı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HAMİLE OYUNU

Şüphelilerden Aynur Gerçek'in 2020'de yankesicilik yaparken yakalandığı, o dönem 2 aylık hamile olduğu için cezaevinden şartlı olarak tahliye edildiği belirlendi. Yankesicilik suçundan 36 kaydı olduğu saptanan Aynur Gerçek'in, bu kez de 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ayşegül Gerçek'in de hamile olduğunu söylediği ancak yapılan kontrolde hamile olmadığı ortaya çıktı. Zanlı kadınların yakalanınca tutuklanmamak için sürekli hamile kaldıkları da belirlendi. Aynur Gerçek ile eltisi Ayşegül Gerçek'in, yankesicilik yapmak için Mersin'den Adana'ya geldikleri tespit edildi.

İfadesinde suçlamaları reddeden Aynur Gerçek'in, "Biz yankesicilik yapmadık. Dilenmek için Adana'ya geldik" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur ile Ayşegül Gerçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANUN NE DİYOR

Hamile ve bebekli kadınlar için düzenlenen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun, 16/4 maddesine göre, "Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. 5275 sayılı Kanunun 116. maddesine göre, yukarıdaki hüküm "tutuklular" hakkında da uygulanır."

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Tutuklanmamak için hamile kalmış

YORUMLAR
500

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tutuklanmamak için hamile kalmış - Son Dakika


Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
İnekler, sanal gerçeklik ile tanıştı! Aksaraylı üretici, süt verimini yükseltmeyi amaçlıyor İnekler, sanal gerçeklik ile tanıştı! Aksaraylı üretici, süt verimini yükseltmeyi amaçlıyor         
09:47
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis Aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olmanın bedeli, sadece 12 yıl hapis         
16:01
Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak         
15:32
Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti Yangın yerine dönen Kazakistan'da olup bitenin özeti         
15:17
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar         
13:04
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi         
12:06

Son Dakika Haberleri
09:46 İnekler, sanal gerçeklik ile tanıştı! Aksaraylı üretici, süt verimini yükseltmeyi amaçlıyor
09:23 Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası
09:18 Avustralyalı adam, yapay zeka robotu ile evlendi
09:14 Her satırı vahşet! Lüks saat kavgasında vurduğu iki kişiye kendi mezarını kazdırıp canlı canlı gömdü
09:10 Prof. Dr. Ahmet Saltık uyardı: Karantinanın 7 güne indirilmesi kararında politik ve ekonomik kaygılar var
09:02 5 milyarlık bilanço! Yangın yerine dönen Kazakistan'da hangi Türk şirketlerin yatırımı var?
08:55 Vakalar 70 bine dayandı, Türkiye yeni yol haritasını hazırladı! Kapanma yok ama ek tedbirler masada
08:55 Kimler ek zam alacak? İşte işçi ve memur emeklilerinin en merak ettiği haber
08:45 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi: Bir an önce son verilmeli!
08:44 Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 10:00:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tutuklanmamak için hamile kalmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement