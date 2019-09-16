Tutuklu askeri öğrencilerin anneleri AK Parti İstanbul binası önünde oturma eylemi başlattı

Hapis cezasına mahkum edilen çocuklarının serbest bırakılmasını isteyen bir grup anne, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.



Farklı suçlamalar nedeniyle çocuklarının haksız yere yargılanarak mahkum edildiğini savunan anneler seslerinin duyulması için böyle bir yönteme başvurduklarını belirtti.