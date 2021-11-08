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Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor - Son Dakika

Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor

08.11.2021 07:57
Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanarak gönderildiği cezaevinin koğuşunda ölü bulunan Çetinkaya olayıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çetinkaya'nın asılı bulunduğu kemerin cezaevine nasıl girdiği araştırılıyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Orçun Çetinkaya geçen hafta bir dava için stajyer avukatıyla birlikte İstanbul'dan Bodrum'a gitti.

STAJYER AVUKATI ŞİKAYET ETTİ

Cuma günü ise stajyer avukat, savcılığa giderek Çetinkaya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Soruşturma başlatan savcılık, Çetinkaya'yı ifadeye çağırdı.

KEMERLE ASILI HALDE BULUNDU

İfade veren Çetinkaya suçlamaları kabul etmeyerek kendisine 'iftira' atıldığını savundu ancak tutuklandı. Mumcular bölgesindeki S tipi cezaevine konulan Çetinkaya merdiven korkuluğuna kemer ile asılı olarak bulundu. Soruşturma kapsamında kemerin cezaevine nasıl girdiği konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ZİYARETÇİLER İNCELENİYOR

Avukat Çetinkaya'nın kemerle asılı halde ölü olarak bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, Çetinkaya'nın cezaevine girdikten sonra gelen ziyaretçiler ile dışarıdan getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklu avukat, cezaevinde asılı halde bulundu! Polis, incelemesi sürüyor - Son Dakika
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