Tutuklu Bakıcı Serbest Kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1,5 yaşındaki kız bebeğin öldüğü kreş olayı ile ilgili ilk dava görüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1,5 yaşındaki kız bebeğin öldüğü kreş olayı ile ilgili ilk dava görüldü. Yapılan ilk duruşmada tutuklu bulunan bakıcı serbest kalırken, mahkeme heyeti Temmuz ayında olayın yaşandığı yerde keşif yapmasına karar verdi.



Edinilen bilgiye göre, olay 7 Kasım tarihinde İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'ndeki kaçak çalıştırılan kreşte meydana geldi. 1.5 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, bakıcısı tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığını gördü. Kucağına Melisa'yı alan bakıcı çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada 112 Acil Servis ekiplerini gören bakıcı, yola atlayarak ambulansı durdurdu.



Bakıcının kucağındaki bebeği alan sağlık görevlileri, İnegöl Devlet Hastanesine hareket etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, minik Melisa kurtarılamadı. Olaydan sonra İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2016 yılında faaliyete başlayan derneğin içindeki kreş bölümünde inceleme yapıldı. Yapılan aramalarda dernekteki delil mahiyetindeki bilgi ve belgelere el konuldu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Kültür ve Sanat Derneği" adı altında faaliyet gösteren yerde, kaçak olarak kreş hizmeti verildiği, derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ederek eğitim izni verilmediği halde dernek çatısı altında 1 ve 6 yaş arasındaki çocuklara kreş ortamı oluşturulduğu, olay günü de Melisa ile birlikte 16 çocuğun bulunduğu belirtildi.



Kaçak kreş işleten derneğin başkanı S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda dernekte bakım hizmeti veren F.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. 7 Kasım 2018 tarihinde emniyetteki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlarından adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden bakıcı F.B. tutuklanırken, dernek başkanı S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Melisa Tuhana Memiş bebeğinin ölümüyle ilgili ilk dava bugün görüldü. İnegöl 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu bakıcı F.B. ilk kez hakim karşına çıktı. İlk duruşmada tutuklu bakıcı serbest kaldı. Mahkeme heyeti Temmuz ayında olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. - BURSA

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