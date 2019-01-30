Son Dakika Haberleri: Tutuklu Bulunan ABD Adana Konsolosluğu Çalışanı Tahliye Edildi

Tutuklu Bulunan ABD Adana Konsolosluğu Çalışanı Tahliye Edildi

23 dakika önce

Tutuklu bulunan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı tahliye edildiMARDİN - 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ABD Adana Konsolosluğunda görevli Hamza Uluçay, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu bulunan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı tahliye edildi

MARDİN - 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ABD Adana Konsolosluğunda görevli Hamza Uluçay, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Uluçay'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Uluçay tutuklu bulunduğu Silifke M Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katılırken, aynı dosyada tutuksuz yargılanan Mardin Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Cangir ise duruşmada hazır bulundu.
Yapılan savunmaların ardından mahkeme, Uluçay'a 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile Uluçay'ın tahliyesine, tutuksuz sanık Cangir'in de beraatine karar verdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat 2017'de Uluçay'ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:17 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Adana, 3. Sayfa
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