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Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! - Son Dakika

Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

27.11.2021 11:50

Türkiye, Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal olayına kilitlendi. Dede Hasan Yağal hakkındaki iddialar tüyler ürpertti. Hasan Yağal'ın gelinine tecavüz ettiği, Müslüme ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu iddia edildi. Tüm Türkiye'nin öfke kustuğu Hasan Yağal'ın 11 ay önceki Facebook paylaşımı ise dikkat çekti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Minik Müslüme, Türkiye'yi ölümüyle adeta yasa boğmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın DNA analizinde dedesinin biyolojik babası olduğu iddia edildi. Dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğu, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babasının dede olduğu öne sürüldü.

EN SON ÇADIRIN ÖNÜNDE OYNARKEN GÖRÜLDÜ

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

25 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı. AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

10 GÜN SONRA ACI HABER

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri de aynı sırada baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları jandarma tarafından ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DEDESİ TUTUKLANDI

Anneanne Müslüme Yağal ise gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

MÜSLÜME'NİN BABASI ÇIKTI

DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu öne sürüldü. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi.

KORKUNÇ BİR İDDİA DAHA

Öte yandan olayla ilgili başka bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin ablasının DNA örneğinin de dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktığı iddia edildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Tüm Türkiye'nin öfke kustuğu ve hakkında birçok iddia ortaya atılan Hasan Yağal'ın 11 ay önce Facebook'tan Müslüme ile fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

İşte dedenin o paylaşımı;

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın 11 ay önceki Facebook paylaşımı dikkat çekti
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!

Facebook, Müslüme, Türkiye, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! - Son Dakika
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