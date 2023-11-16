Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi

Polat ailesine yapılan operasyonla tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilen aralarında Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu ve Alper Kürşat Polat'ın da olduğu erkek şüpheliler başka cezaevlerine sevk edildi. Yaşanan son gelişmenin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri de ayrılmış oldu.
Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
Habertürk'te yer alan habere göre, erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi.
Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi.
Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.
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