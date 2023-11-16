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Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi - Son Dakika

Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi

16.11.2023 08:51  - Güncelleme: 09:09

Kara para ve vergi kaçakçılığı soruşturmasıyla yapılan operasyonda tutuklanan Engin Polat, Can Doğu ve Alper Kürşat Polat'ın da olduğu erkek şüpheliler başka cezaevlerine sevk edildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu kaldı.

Polat ailesine yapılan operasyonla tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilen aralarında Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu ve Alper Kürşat Polat'ın da olduğu erkek şüpheliler başka cezaevlerine sevk edildi. Yaşanan son gelişmenin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri de ayrılmış oldu.

MARMARA CEZAEVİ'NE GÖNDERİLMİŞLERDİ

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi

SEZGİN POLAT VE ENGİN POLAT ÇORLU CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi.

Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi

ALPER KÜRŞAT POLAT VE CAN DOĞU TEKİRDAĞ CEZAEVİ'NDE

Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi.

Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN CEZAEVLERİ AYRILDI

Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.

Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi

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Son Dakika Hukuk Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklu Engin Polat dahil erkek şüpheliler, başka cezaevlerine sevk edildi - Son Dakika
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