Tutuklu eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili için destek gösterisi başladı - Son Dakika

Tutuklu eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili için destek gösterisi başladı

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek vermek için protesto gösterisi düzenlendi.

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek vermek için protesto gösterisi düzenlendi. Sağlık durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla bu akşam, Rustavi kentindeki 12. hapishaneden başkent Tiflis'te bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledilen Saakaşvili'ye destek vermek için Tiflis'te gösteri düzenleniyor. Özgürlük Meydanında binlerce kişinin katıldığı gösteride ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen insanlar yer alıyor

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