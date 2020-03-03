Tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'a üniversitede ders verme izni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'a üniversitede ders verme izni - Son Dakika

Tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'a üniversitede ders verme izni

7 saat önce

İspanya'da isyana teşvik ve kamu parasını kötüye kullanma suçlarından yaklaşık 5 ay önce 13 yıl hapis cezası alan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, üniversitede ders vermek için özel izinle cezaevinden çıktı.

Tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'a üniversitede ders verme izni, System.String[]

İspanya'da isyana teşvik ve kamu parasını kötüye kullanma suçlarından yaklaşık 5 ay önce 13 yıl hapis cezası alan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, üniversitede ders vermek için özel izinle cezaevinden çıktı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yasa dışı olmasına rağmen yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı 9 ila 13 yıl hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiye ayrı ayrı tanınmaya başlanan yarı serbestlik hakkından, en fazla cezayı alan Junqueras da yararlandı.

Cezaevi yönetmeliğinin 100.2 numaralı maddesi gereğince, tutuklu bulunduğu Barselona kenti yakınlarındaki Lledoners cezaevinden ilk kez çıkan Junqueras, özel üniversite Vic'de ders vermeye başladı.

Haftanın üç günü 6'şar saat cezaevinden çıkma hakkı bulunan Junqueras, şimdiye kadar yarı serbestlik hakkından yararlanan yedinci Katalan siyasetçi oldu.

Katalonya Cumhuriyetçi Sol (ERC) partisinin de lideri olan ve ayrılıkçı girişimlere öncülük eden Junqueras, siyasete atılmadan önce yaptığı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi profesörlüğüne tutukluluk zamanında geri döndü.

İspanya'da çok nadir uygulanan söz konusu 100.2 numaralı madde, çalışma veya gönüllü sosyal hizmet vermek için her mahkumun durumuna göre özel olarak değerlendiriliyor.

Belirli günlerde ve saatlerde yarı serbestlik hakkı elde eden Katalan siyasetçilerin, mevcut durumda akşam cezaevinde uyumaları gerekirken, bu durumun da yaklaşık 6 ay sonra gözden geçirilip, hafifletilmesi (hafta sonları eve çıkma hakkı) öngörülüyor.

İspanya'da Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinden 9 siyasetçi, isyana teşvik, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından geçen ekim ayında 9 ila 13 yıl hapis cezaları almıştı.

Tutuklu Katalan siyasetçilerin yarı serbestlik hakkı elde etmesinin, Katalonya sorununa çözüm için İspanya'daki sol koalisyon hükümeti ile Katalonya özerk hükümeti arasında kurulan "Diyalog Masası" girişiminin başlamasına denk gelmesi dikkati çekti.

Savcılık, bazı tutuklu Katalan siyasetçilerin yarı serbestlik almasına itiraz etse de mahkeme henüz bu başvuruları sonuçlandırmadı.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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