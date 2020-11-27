Tutuklu Menemen Belediye Başkanı Aksoy görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Bakanlığın yürüttüğü soruşturmalar ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca zimmet suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

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