Tutuklu Suudi Din Adamı Karni'nin Sağlık Durumu Bozuldu

Suudi Arabistanlı aktivistler, bir yıldan uzun süre önce gözaltına alınan din adamı Avad el-Karni'nin sağlık durumunun bozulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistanlı aktivistler, bir yıldan uzun süre önce gözaltına alınan din adamı Avad el-Karni'nin sağlık durumunun bozulduğunu duyurdu.



Suudi aktivistler tarafından ülkedeki siyasi tutukluların durumunu takip için açılan "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, hapishanedeki tıbbi ihmal sebebiyle sağlığı bozulan Karni'nin aylardır bir hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.



Suudi din adamının, Başsavcılık tarafından idamının istenmesi üzerine hapishanede psikolojik problemler yaşadığı ifade edilen açıklamada, Karni'nin Eylül 2017'de din adamları, akademisyenler ve yazarları kapsayan gözaltı operasyonları kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.



Suudi Arabistanlı yetkililer, söz konusu suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



"Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından geçen eylül ayında yapılan açıklamada, Başsavcılığın Karni'nin yanı sıra yine tutuklu din adamları Selman el-Avde ve Ali el-Amri'ye asılsız suçlamalar yönelterek sanıkların idamını istediği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, Karni'ye gizli bir duruşma yapıldığı aktarılmış ancak detaylı bilgi verilmemişti.



Avad el-Karni kimdir?



Suudi Arabistan'ın Belkarn kentinde 1957 yılında dünyaya gelen Avad el-Karni, Fıkıh ve Fıkıh Usulü alanında doktora yaptı.



Suudi uleması içinde "Sahve" diye bilinen grubun ilk temsilcileri arasında yer alan Karni, İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi ve Kral Halid Üniversitesi'nde dersler verdi.

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