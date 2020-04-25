Tutuklu Suudi prenses, Kral ve Veliaht Prense serbest bırakılması için çağrıda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tutuklu Suudi prenses, Kral ve Veliaht Prense serbest bırakılması için çağrıda bulundu - Son Dakika

Tutuklu Suudi prenses, Kral ve Veliaht Prense serbest bırakılması için çağrıda bulundu

6 saat önce

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Prenses Basmah (Besme) bint Suud bin Abdulaziz Al Suud, sağlık durumunun kötüleştiğini ileri sürerek amcası Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan (MbS) kendisini serbest bırakmalarını talep etti.

Tutuklu Suudi prenses, Kral ve Veliaht Prense serbest bırakılması için çağrıda bulundu, System.String[]

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Prenses Basmah (Besme) bint Suud bin Abdulaziz Al Suud, sağlık durumunun kötüleştiğini ileri sürerek amcası Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan (MbS) kendisini serbest bırakmalarını talep etti.

Prenses Besme, kendisine ait resmi Twitter hesabıyla ilişkilendirilmiş internet sitesinde yayımlanan mektubunda, herhangi bir suçlama olmadan keyfi olarak El-Hair hapishanesinde tutulduğunu ve sağlık durumunun ciddileştiğini belirtti.

Hayatını tehdit eden hastalıklar için tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Besme, amcası Kral Selman ve Veliaht Prense kendisini serbest bırakmaları çağrısında bulundu.

"Sağlığıma ve aileme kavuşmak için serbest bırakın"

Besme mektubunda "Daha önce de belirttiğim gibi ben ve kızım Suhud eş-Şerif (başkent) Riyad'ın yakınında olan Hair hapishanesinde tutuluyoruz. Durumum gün geçtikçe kötüleşiyor. Bu hastalıklar ölümüme neden olabilir. Mübarek ramazan ayında sağlığıma kavuşmak ve bir yıldan fazla süredir görmediğim aileme kavuşmak için lütfen beni serbest bırakın." ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunduğu hapishaneden Kral ve Veliaht Prense gönderdiği mektuplara rağmen tıbbi yardım ve yanıt alamadığını belirten 56 yaşındaki Prenses, açıklama yapılmadan kızı Suhud ile birlikte hapse atıldığını ileri sürdü.

Besme, Twitter hesabı üzerinden 16 Nisan ve farklı tarihlerde Kral Selman, MbS, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi üyeleri, uluslararası medya, insan hakları savunucuları ve gazetecilere serbest bırakılması yönünde çağrılarda bulunmuştu.

Geçen yıl tedavi amaçlı yurt dışı seyahati öncesi tutuklandı

Basında yer alan açıklamalara göre iş insanı, yazar ve insan hakları aktivisti olan Prenses Besme, geçen yıl şubat ayında tedavi görmek için yurt dışına seyahat hazırlıkları yaptığı sırada, kızlarından biriyle "sahte pasaport çıkarmaya teşebbüs" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Suudi Arabistan makamları ise Prenses Besme'nin tutuklanması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçen mart ayında Besme'nin ailesi tarafından Birleşmiş Milletlere yapılan başvuruda, prensesin ülkesi Suudi Arabistan'da yapılan ihlalleri eleştirmesinden dolayı tutuklanmış olabileceği öne sürülmüştü.

Aileye göre Prenses Besme, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'i destekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Kral Selman, Prenses, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:40 Kaynak: AA

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