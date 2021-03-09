Tutuklu takasıyla serbest bırakılan Avustralyalı, İran'ın kendisine casusluk teklif ettiğini söyledi - Son Dakika

Tutuklu takasıyla serbest bırakılan Avustralyalı, İran'ın kendisine casusluk teklif ettiğini söyledi

09.03.2021 16:11
Tutuklu takasıyla serbest bırakılan Avustralyalı, İran'ın kendisine casusluk teklif ettiğini söyledi, System.String[]

İran'da "casusluk" suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen daha sonra tutuklu takasıyla serbest bırakılan Avustralya-İngiltere vatandaşı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, tutuklu bulunduğu sırada serbest bırakılması karşılığında ülkesi adına casusluk yapmasının teklif edildiğini söyledi.

İran'da "casusluk" suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen daha sonra tutuklu takasıyla serbest bırakılan Avustralya-İngiltere vatandaşı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, tutuklu bulunduğu sırada serbest bırakılması karşılığında ülkesi adına casusluk yapmasının teklif edildiğini söyledi.

Londra merkezli "Sky News" televizyonuna konuşan Moore-Gilbert, İran'da yaklaşık 800 günlük tutukluluk sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Tutukluluk sürecinin 7 ayında küçük bir hapishane hücresinde tutulduğunu aktaran Moore-Gilbert, "O odada yaşadığım psikolojik travmanın fiziksel acısını hissettiğimi söyleyebilirim. Bu psikolojik bir işkence." dedi.

Moore-Gilbert, bu süre içerisinde intiharı dahi düşündüğünü belirterek, "Orada başka bir gün daha geçireceğimi düşündüğümde kendimi öldürebileceğimi hissettim ancak asla böyle bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Melbourne Üniversitesi'nde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Avustralyalı akademisyen, İran'da tutuklu bulunduğu sırada Devrim Muhafızları Ordusu'nun serbest bırakılması karşılığında kendisine İran adına casusluk yapmasını teklif ettiğini ifade etti.

Avustralya hükümetinin kendisinin serbest bırakılması için çaba gösterdiğini ancak İran'ın uzun süre bu konuda ciddi girişimlerde bulunmadığına dikkati çeken Moore-Gilbert, "Avustralyalılarla anlamlı bir müzakere yapmamalarının sebebinin onlar için casus olarak çalışmamı istemeleri olduğunu biliyordum. Onlarla iş birliği yapsaydım ve casus olmayı kabul etseydim beni serbest bırakacaklardı." diye konuştu.

Avustralyalı akademisyen tutuklu takasıyla serbest bırakılmıştı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 17 Eylül 2019'da biri casusluk suçlamasıyla olmak üzere 3 Avustralya vatandaşının tutuklandığını ve Moore-Gilbert'in vatandaşı olduğu ülke değil, başka bir ülke adına casusluk faaliyetinde bulunduğunu açıklamıştı. İsmaili, Gilbert'in mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtmişti.

Diğer iki Avustralyalı ise 5 Ekim 2019'da serbest bırakılmıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne, 5 Ekim 2019'da konuyla ilgili açıklamasında Moore-Gilbert'in durumunu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştüğünü ancak durumun "karmaşık" olduğunu belirtmişti. Daha sonra birçok kez İranlı yetkililerle konunun çözümü için görüştüklerini aktaran Payne, "İran hükümeti ile görüşmelerimize devam ediyoruz, mahkum olduğu suçlamaları kabul etmiyoruz ve Avustralya'ya geri gönderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Moore-Gilbert, 25 Kasım 2020'de Tayland'da 2012'de bombalı saldırı girişimine karışan 3 İranlının ülkeye dönmesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

İran devlet televizyonu, 28 Kasım'da Avustralyalı akademisyenin, Orta Doğu ülkelerinde İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğuna dair İsrail'in Hayfa kentindeki bir askeri üstte çekilmiş fotoğraflarını ve bazı belgeleri yayımlamıştı.

Avustralya, Orta Doğu, Mahkum, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tutuklu takasıyla serbest bırakılan Avustralyalı, İran'ın kendisine casusluk teklif ettiğini söyledi - Son Dakika


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