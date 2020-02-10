Tutuklu terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tutuklu terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar bulundu - Son Dakika

Tutuklu terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda cezaevinde tutuklu bulunan terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar ele geçirildi.

Tutuklu terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda cezaevinde tutuklu bulunan terör şüphelisinin evinde 20 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütünün finansman ayağını yok etmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Akçakale ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde dedektör köpekle yapılan aramada toprağa gömülmüş plakalar halinde 20 kilogram esrar bulundu.

Ev sahibi Y.A'nın "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlamasıyla cezaevine tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:29 Kaynak: AA
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