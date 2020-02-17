Tutuklu ve hükümlüler 2019 yılında cezaevi kütüphanelerindeki 1 milyon 102 bin kitaptan yararlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tutuklu ve hükümlüler 2019 yılında cezaevi kütüphanelerindeki 1 milyon 102 bin kitaptan yararlandı - Son Dakika

Tutuklu ve hükümlüler 2019 yılında cezaevi kütüphanelerindeki 1 milyon 102 bin kitaptan yararlandı

24 dakika önce

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler geçtiğimiz yıl kurum kütüphanelerinde toplam 1 milyon 102 bin kitap okudu.

Tutuklu ve hükümlüler 2019 yılında cezaevi kütüphanelerindeki 1 milyon 102 bin kitaptan yararlandı, System.String[]

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler geçtiğimiz yıl kurum kütüphanelerinde toplam 1 milyon 102 bin kitap okudu. Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden istedikleri 159 bin 600 kitaba ulaşması sağlandı.


Adalet Bakanlığının tutuklu ve hükümlülerin okuma alışkanlığı kazanmaları için cezaevleri bünyesinde kurduğu kütüphanelere tutuklu ve hükümlülerin ilgisi her geçen gün artıyor. Bakanlık cezaevlerinde kurduğu kütüphanelerde toplam 1 milyon 102 bin kitabı tutuklu ve hükümlülerin hizmetine sundu. 2019 yılı itibariyle tutuklu ve hükümlüler kurulan bu kütüphanelerden 1 milyon 102 bin kitabı ödünç alarak okudu.


Tutuklu ve hükümlüler halk kütüphanelerindeki kitaplara da ulaşabiliyor


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için işbirliği protokolü imzalamıştı. İmzalanan bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağlanmış oldu. Yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019 tahinden bugüne kadar hükümlü ve tutukluların talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden 159 bin 600 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:25 Kaynak: İHA
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