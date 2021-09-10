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TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI - Son Dakika

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI

10.09.2021 11:33

VAN'da yayın yapan bir radyoya, Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden gelen 69 mektuptan 7 bini seçilerek kitaplaştırıldı.

VAN'da yayın yapan bir radyoya, Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden gelen 69 mektuptan 7 bini seçilerek kitaplaştırıldı. Bin adet basımı yapılan 'Dört duvardan Tutku'ya şiirler' adlı kitap başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile cezaevlerine gönderilecek. Kitaptan elde edilecek gelir ise cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere bağışlanacak.

Van'da yayın yapan, Ağrı ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde de dinlenen Tutku Radyo'da Genel Yayın Yönetmeni Salih Geçken ve Tuba Arslan'ın sunduğu, 'Dört duvar' programı ilgiyle takip ediliyor. Programı dinleyen hükümlü ve tutuklular, yazdıkları mektup ve şiirleri programa gönderiyor. Mahkumlardan son 16 yılda 69 bin mektup geldi. Aşk, hasret, sevgi, dışarıda özgürce gezme ve aile özleminin anlatıldığı mektuplar arasında 7 bini seçildi. Bu mektuplar ve içindeki şiirler, kitaplaştırıldı. İlk etapta bin adet basımı yapılan 'Dört duvardan Tutku'ya şiirler' adlı kitap, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, cezaevleri yönetimi ve tutukluların ailelerine gönderilecek. Genel Yayın Yönetmeni Salih Geçken'in derlediği kitabın dağıtımına ise başlandı.

GELEN MEKTUPLARDA AF KONUSUNU DİLE GETİRİYORLAR

Geçken, cezaevinde kalan mahkumlara yönelik 16 yıldır aralıksız devam eden 'Dört duvar' programının büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Programımıza, cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerden çok güzel mektup ve şiirler geliyor. Biz de bunları kitaplaştırmak için çalışma başlattık. Son bir yılda gelen 7 bin mektubu kitap haline getirdik. Son bir yıldaki mektupları seçmemizin amacı, pandemi döneminde kısıtlamadan dolayı aileleriyle görüşme alanları kısıtlıydı. 'Dört duvar' programını 16 yıldır yapıyoruz. Bugüne kadar 69 bin mektup geldi. Tutuklu ve hükümlülerden gelen mektupları radyodan okuyoruz. Haftada bir gün yaptığımız yayın 10 saat sürüyor. Yakınlarının gönderdiği sesli mesajları da radyo aracılığıyla paylaşıyoruz. Yurt dışında Avustralya, ABD, İran, Kanada, Almanya ile Türkiye'nin batı illerinden de mesajlar alıyoruz. Programın içeriğinde özlem, hasret, sevgi ve pişmanlık var. Mektuplarında af konusunu dile getiriyorlar. Ama cezaevine girdikleri için de pişmanlıklarını yazıya dökerek dile getirmişler. Mektupları okuduğumuz zaman aileleri dinliyor. Ailelerinin gönderdiği sesli mesajları da radyo aracılığıyla paylaşıyoruz. Bu programımız bu yıl uluslararası ilgi de kazandı. Çünkü bu program internet aracılığıyla dünyanın her tarafında dinlenebiliyor" dedi.

GELİR TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE BAĞIŞLANACAK

Salih Geçken, ilk etapta basılan bin adet kitabın gelirinin cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere bağışlanacağını ifade ederek, "Bu kitapları başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Cezaevleri Tevkif Genel Müdürlüğü'ne, cezaevlerine, milletvekillerine ve mahkumların ailelerine gönderilecek" diye konuştu.

MEKTUPLARDA AŞK, HASRET, ÖZLEM VE PİŞMANLIK VAR

Program sunucusu Tuba Arslan ise 7 yıldır programda sunuculuk yaptığını belirterek, "Bu programla aileler ve mahkumları bir araya getiriyoruz. Mahkumlardan gelen mektupların içeriğinde özlem, aşk, hasret var. Radyo yönetimi kitaplardan gelen geliri mahkumlara bağışlayacağını söyledi. Ama ben şöyle bir talepte bulunacağım. Cezaevlerinde anneleriyle yaşayan birçok çocuk var. Gelirin bu çocukların ihtiyaçlarına yönelik kullanılması taraftarıyım. O yüzden böyle bir öneri sunacağım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI

Türkiye, Kitap, Radyo, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERDEN RADYOYA GELEN 7 BİN MEKTUP KİTAPLAŞTIRILDI - Son Dakika
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