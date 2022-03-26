Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama

26.03.2022 05:14

Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklamaYOZGAT Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere kamu görevlileri aracılığıyla uyuşturucu temin edildiği ve cezaevinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen...

Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama

YOZGAT Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülere kamu görevlileri aracılığıyla uyuşturucu temin edildiği ve cezaevinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kurye' operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, Yozgat E Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülere, mahkum yakınları tarafından kamu görevlileri aracılığıyla, uyuşturucu madde temin edildiği ve cezaevi içerisinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine, soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yozgat merkezli olmak üzere Ankara ve Niğde'de 22 Mart'ta eş zamanlı 'Kurye' operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 11 kişi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 11 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama
Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama
Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama

YORUMLAR
500
Yozgat'ta bin 661 sikke ele geçirildi Yozgat'ta bin 661 sikke ele geçirildi Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Cezaevi, Yozgat, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 05:24:54. #1.11#
SON DAKİKA: Tutuklu ve hükümlülere uyuşturucu teminine yönelik 3 ilde 'Kurye' operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement