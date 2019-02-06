Tutuklu ve Hükümlülerin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi.



Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kentteki bir alışveriş merkezinin sanat galerisinde açılan sergide, cezaevindeki atölyelerde yapılan çini, seramik, ayakkabı ve konfeksiyon ürünleri beğeniye sunuldu.



Vali Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki atölyelerin, tutuklu ve hükümlüleri meslek sahibi yaparak hayata kazandırdığını söyledi.



Cezaevinde vaktin değerlendirilmesi ve meslek öğrenme bakımından atölyelerin önemine değinen Toraman, şöyle konuştu:



"Cezaevindeki hükümlülerimiz, başta çini olmak üzere ayakkabı, deri, konfeksiyon atölyesiyle çok nitelikli imalatlar yapıyor. Orada hem meslek öğrendikleri için mutlu oluyor hem zamanlarını değerlendiriyor hem de bir miktar kazanç elde ediyorlar. O açıdan oldukça faydalı. Cezalandırma yanında aslında hükümlü kardeşlerimizin tekrar topluma kazandırılması, topluma entegre olması önem taşıyor. İş yurtları da bu amaca hizmet ediyor."



Toraman, tutuklu ve hükümlülerin, çini atölyesinde ürettiği eserlerle Kütahya'nın tanıtımında da önemli rol oynadığını kaydetti.



"Geçen yıl 2,5 milyon liralık kar elde edildi"



Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey de Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 1994'ten bu yana başta çinicilik olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösterildiğini bildirdi.



Atölyelerde yapılan çalışmalar sonucu geçen yıl yaklaşık 2 milyon 500 bin lira kar elde edildiğini anlatan Akbey, şu ifadeleri kullandı:



"Bu kar, tamamen mahkumlarımızın el emekleriyle yaptıkları ürünlerin satışından elde edilmiştir. Cezaevinde mahkumlarımızın çalıştırılması hem ıslah edici yönden hem de cezaevinden çıktıktan sonra bir meslek sahibi olarak hayata yeniden başlamaları adına oldukça önem arz ediyor. Bu konuda gerçekten çok güzel örneklerimiz de var."



Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 10 Şubat'a kadar gezilebilecek.

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