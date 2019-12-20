Tutuklu ve hükümlülerin resim ve el işi ürünleri sergilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tutuklu ve hükümlülerin resim ve el işi ürünleri sergilendi - Son Dakika

Tutuklu ve hükümlülerin resim ve el işi ürünleri sergilendi

6 saat önce

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim ve el işi ürünleri sergilendi.

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim ve el işi ürünleri sergilendi.

Antakya'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan resim ve el işi atölyesinde yapılan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Erkek ve kadın hükümlülerin eserlerinin yer aldığı sergi açılışına, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Azmi Ustaoğlu, Cezaevi Savcısı Erol Taslak, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç ile avukatlar katılım gösterdi.

Geliri tutuklu ve hükümlülere verilecek olan eserlerin bulunduğu serginin, iki gün boyunca açık kalacağı bildirildi.

Tutuklu ve hükümlülerin resim ve el işi ürünleri sergilendi

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:25 Kaynak: AA
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